自転車に乗って、並走していた男性の服をひっぱり転倒させて、殺害しようとしたとして、61歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと浅利修司容疑者は今月8日、東京・杉並区の路上で、自転車に乗り、自転車で並走していた70代の男性の服をひっぱり転倒させ、殺害しようとした疑いがもたれています。転倒した男性は頭に大ケガをして、重体だということです。浅利容疑者は逃走していましたが、防犯カメラの捜査などから関与が浮上