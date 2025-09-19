都内では11日の記録的な豪雨で、甚大な被害が出ました。品川区では、区の消毒業者を名乗る不審な訪問の情報が数件寄せられています。突風被害のあった静岡・牧之原市でも不審な訪問が相次いで報告されています。催促されても一度立ち止まることが大切です。■東京都内では1224件の浸水被害森圭介アナウンサー「11日、東京都内では記録的な大雨に見舞われました。浸水の被害が出た地域では、雨の被害はもちろん、その後の片づけなど