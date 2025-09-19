１９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、いよいよ「アンパンマン」のミュージカルが上演。主演のシュールな姿に一部ネットでは「なんか怖い」などの声が上がった。この日の「あんぱん」では、たくさんの子供達を迎え、「アンパンマン」のミュージカルが幕を開ける。主人公のアンパンマンを演じたのは浜辺ヒラメ（浜野謙太）。「ひもじい人を助けるために生まれた」と言うと、おじいさんに「さあ、ぼくを食べ