東宝が５日続伸となっている。同社は１８日取引終了後、子会社の東宝東和がワーナー・ブラザース・ディスカバリー 傘下のワーナー・ブラザーズ・モーション・ピクチャー・グループと、ワーナー・ブラザーズが扱う洋画作品の日本国内における劇場配給について合意したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 この合意に基づき