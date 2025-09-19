ニッピは３日ぶりに急反発し、年初来高値を更新した。同社は１８日の取引終了後、取得総数１１万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．８２％）、取得価額１０億円を上限とする自社株買いを発表しており、株主還元への姿勢を評価する買いが集まっている。取得期間は１０月１日から２０２６年３月３１日とし、東京証券取引所における市場買い付けで実施。資本効率の向上及び株主還元の充実を図る。 ニッピは同時に、固定