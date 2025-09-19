UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は18日にリーグフェーズ第1節3日目を行い、全チームが初戦を終えた。第1節最終日ではモナコのMF南野拓実がクラブ・ブルージュ戦で1アシストを記録。ただ1-4の黒星発進となった。フランクフルトのMF堂安律は欧州CLデビュー戦で84分間プレーし、ガラタサライを5-1で破る勝利に貢献した。スポルティングのMF守田英正は怪我から復帰し、8月23日のリーグ戦以来となる出場。カイラトから1アシスト