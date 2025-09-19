技術承継機構が３日ぶりに反発した。同社は１８日の取引終了後、連結子会社を通じて自動車用ブレーキやＥＶ（電気自動車）の金属ばね部品の製造を手掛ける多賀製作所（さいたま市南区）の全株式を取得すると発表した。業績押し上げ効果を見込んだ買いが入ったようだ。取得価額は２３億７９００万円。取引実行日は１０月１０日を予定。２５年１２月期の連結業績については負ののれんが発生し特別利益として計上する見込み。