「台風19号（ノグリー）」はどこに？ 気象庁によりますと、きのう（１８日）午後９時にウェーク島近海において、熱帯低気圧が台風第１９号になったと発表しました。 【台風情報】トリプル台風発生詳しい進路図と16日間の天気シミュレーション 台風はきょう（19日）午前6時現在、ウェーク島近海を１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。 中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最