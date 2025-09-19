大阪油化工業は堅調推移。１８日の取引終了後、２５年９月期の連結業績予想の上方修正を発表した。今期の最終損益予想を従来の３０００万円の赤字から２０００万円の黒字（前期は損益トントン）に見直しており、株価の支援材料となったようだ。 売上高予想は従来の見通しから１億３０００万円増額の１１億８０００万円（前期比１９．６％増）に引き上げた。半導体・電子材料向けの需要の回復とともに、資源・エネルギӦ