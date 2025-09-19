京都サンガF.C.は19日、関西学院大DF山本楓大(21)が2027年1月の加入内定となったことを発表した。山本はサガン鳥栖U-15とU-18出身で、高校3年時には高円宮杯プレミアリーグファイナル優勝を経験。今年2月は関西選抜に選出されてデンソチャレンジカップサッカーに出場し、5月のU-22 Jリーグ選抜戦にも出場していた。京都は「無尽蔵のスタミナでアップダウンを繰り返し、対人能力に優れたサイドバック。攻撃では左右両足を使っ