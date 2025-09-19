収穫されたコメ＝8月、新潟県三条市農林水産省は19日、2025年7月から26年6月までの主食用米の需要量見通しについて、前年実績から横ばいか微減となる697万〜711万トン（玄米ベース）との試算を審議会に示した。一方で生産量は728万〜745万トンを見込み、需要に対し最大48万トン上回る計算となる。政府は今後のコメ供給が潤沢で不足感は解消されると強調し、価格高騰を沈静化させたい考えだ。需要量については、人口減少やパン