首や腰に負担がかかって、腹筋運動（クランチ）が苦手と感じている方におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ヘッド・ロールアップ】です。腹筋に力を入れて上半身をゆっくり少し起こすだけなので、お腹周りのインナーマッスルに効率良くアプローチできるのが魅力。無理なく続けられるので、ぽっこりお腹解消につながります。🌼デスクワークでお腹ぽっこり…半年でウエスト−10cm！１日５分の【簡単姿勢リセット