「離婚はしたくない」と言いながらも平気で不倫する男性は少なくありません。女性からするととても身勝手なタイプと言えますが、そんな不倫する男性はいったいどんなことを考えているのでしょうか？不倫は単に生活のスパイス不倫する男性は単調な毎日に飽々としていて、単にスパイスのようなものを欲しているところがあります。だからこそ、不倫というスパイスが加わることで生活にメリハリが出て、妻や家族にも優しくできると考え