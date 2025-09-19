好きな男性に「手放したくない」と思われるような女性でありたいもの。そのためには、男性が本能的に惹かれる女性であることが鍵となるでしょう。そこで今回は、男性が「手放したくない」と感じる女性とはの特徴を紹介します。包容力があって、自分のことを理解して支えてくれる男性は自分のすべてを受け入れてくれる女性、自分のことをよく理解してくれる女性を本能的に求めているもの。なので、好きな男性に対しては包容力を示し