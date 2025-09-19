レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は１８日（日本時間１９日）に本拠地ボストンでのアスレチックス戦に「４番・ＤＨ」で先発出場し、２打数無安打１打点だった。８回に代打を送られ、退いた。打率２割４分。チームは３―５で敗れ、このカード１勝２敗の負け越しとなった。３点を追う初回一死一、三塁は右腕ギンのカウント２―２からの６球目、内角低めの８５・６マイル（約１３７・８キロ）のスライダーをバットを縦に入