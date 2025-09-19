長時間のスマホやデスクワークで首や肩がガチガチ…。そんな不調の原因になりやすいのが、首の横にある「胸鎖乳突筋」です。この筋肉がこわばると血流やリンパの流れが滞り、肩コリや首の重さだけでなくフェイスラインのたるみやむくみにもつながります。そこでおすすめなのが、１日３分でできる【胸鎖乳突筋をほぐす】簡単ストレッチ。姿勢が整い、首肩スッキリ＆小顔感アップも狙えます。🌼首こり＆むくみを解消して小顔