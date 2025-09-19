プレミアリーグ第５節、三笘薫所属のブライトンはホームでトッテナムと対戦する。昨季は17位に沈んだトッテナムだが、監督をトーマス・フランクに代えた今季は、開幕以来４戦して３勝１敗。勝ち点９で３位につける好スタートを切った。片やブライトンはここまで１勝１分２敗。マンチェスター・シティに勝利したものの、フラム、エバートン、ボーンマスという最近の成績に照らすと格下に値するチームに勝つことができなかった。