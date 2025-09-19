久保建英は日本代表のアメリカ遠征でメキシコと戦った後、所属するレアル・ソシエダ（以下ラ・レアル）に戻って、ラ・リーガで"古巣"レアル・マドリードと戦っている。どちらの試合も勝つことはできていない。メキシコ戦はスコアレスドロー。レアル・マドリード戦は１−２と黒星だった。メキシコ戦で久保は先発して後半24分まで出場、レアル・マドリード戦では後半21分からの出場だった。だが、久保が"らしさ"を見せたのは、