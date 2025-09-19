■『今こそ女子プロレス！』vol.29東京女子プロレス上原わかな後編（前編：アイドル、大食い、そしてプロレスの世界へ上原わかなが「負けたくない」執念でつかんだ輝く場所＞＞）アイドル、そして得意の大食いを活かして活動してきた上原わかな。2022年、YouTube企画『夢プロレス−dream on the ring−』に挑み、最終審査で敗れた悔しさが、彼女を本気でプロレスへと向かわせた。そこから始まる３年間は、不器用さと努力