幕府の公認で誕生吉原は、幕府の許可を受けた遊廓として元和3年(1617)に開業しました。江戸は幕府が開かれたことで都市整備が行われ、多くの武士や職人が集まってきました。その結果、爆発的に人口が増えましたが、男性が圧倒的多数を占めていました。これを商売の好機と見た遊女屋が続々と江戸に進出しました。明治時代の吉原の遊女（Wikipediaより）こうして遊女屋は大いに栄えましたが、楼主(遊女屋の主人)たちは「幕府の公認を