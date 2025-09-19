ËÌÀî·Ê»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤¬¡¢10·î27Æü¡Á11·î5Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¡Ö¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¤Ë¸ø¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢Æ±±Ç²èº×¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¾ìÌÌ¼Ì¿¿8ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÀî·Ê»Ò¡õ¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤ÎÃë¤ÈÌë¤Î´é¤¬¡ª¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¡Ê2020¡Ë¤ÇÂè44²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ò¼ê