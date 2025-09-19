水上恒司が主演する映画『WIND BREAKER／ウィンドブレーカー』の公式インスタグラムが本日スタート。記念すべき第1回目の投稿として、キャストたちが集合したオフショットがインスタグラムで公開された。【写真】実写版＜防風鈴＞6人のキャラビジュアルをチェック！本作は、累計発行部数800万部を突破した不良漫画を実写映画化。監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』など、新たな青春映画を生み出してきた萩原健太