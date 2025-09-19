◆米大リーグブルワーズ―エンゼルス（１８日・米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）エンゼルスの菊池雄星投手が１８日（日本時間１９日）、敵地・ブルワーズ戦に先発し、５回２／３を投げて、５安打２失点の内容で今季７勝目はお預けとなった。菊池は１点リードの６回２死一、二塁の場面で、勝利投手の権利を持って降板したが、直後に２番手右腕フェルミンが適時打を許して同点に追いつかれ、