ドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）の今季限りでの引退に日本でも残念がる声が広がった。ドジャースは１８日（日本時間１９日）、カーショーが今季限りで現役を引退することを発表。カーショーも本拠でのジャイアンツ戦の前に記者会見を行い、ドジャース一筋１８年、通算２２２勝の左腕がユニホームを脱ぐことになったことに涙を見せた。日本でもＸ（旧ツイッター）で「カーショー引退」がトレンドランク上位に