インスタグラムで報告陸上の世界選手権東京大会・女子3000メートル障害予選で転倒し、途中棄権となったサラ・テイト（英国）が、松葉杖姿で東京観光を満喫した。足首の靭帯を損傷する大怪我を負い無念の大会となったが、すでに立ち直り笑顔を弾けさせた。自身初となる世界陸上の舞台に立った24歳のテイト。第3日の15日に行われた女子3000メートル障害予選2組で駆けたが、最初の水濠で転倒。立ち上がってレースを続けようとした