東京都がサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボした、「燃費のいい家」に関する動画を公開。「ハローキティ」と一緒に「燃費のいい家の秘密」を探すなかで、環境性能の高い住宅について学べる内容です！ 東京都「ハローキティと発見！燃費のいい家の秘密」動画公開 動画配信開始日：2025年9月18日（木）公開場所：東京都環境局のYouTubeアカウント、特設サイト「HELLO! 燃費のいい家 ここちよい暮ら