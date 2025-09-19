米国ニューヨークで、30代の男が自身との性行為を拒否した10代の少女を車ではねて死亡させる事件が起きた。9月15日（現地時間）、ニューヨーク・ポストによると、前日午前2時30分ごろ、エルムハーストのルーズベルト大通りと91番街の交差点で、ジョアニー・ゴメス・アルバレスさん（16）が車にはねられ死亡した。加害車両の運転手はエドウィン・クルス・ゴメス容疑者（38）で、当時酒に酔っており、免許は停止された状態だった。事