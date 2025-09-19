多くの来場者でにぎわう大阪・関西万博会場＝18日、大阪市此花区の夢洲日本国際博覧会協会（万博協会）は19日、大阪・関西万博の一般来場者数が18日時点で2003万7千人（速報値）となったと発表した。開幕から159日目で2千万人を突破した。閉幕まで1カ月を切り、連日20万人前後が訪れている。閉幕日の10月13日まで来場予約の枠はほぼ埋まっている状況で、会場内は混雑が激しくなっている。今月7〜13日には、1週間当たり（日曜か