ドジャースのクレイトン・カーショー投手が１８日（日本時間１９日）、ドジャースタジアムで引退会見に臨み、大谷翔平投手も会見場でその言葉に耳を傾けた。選手たちが続々と会見場に駆けつける中、大谷も後方でカーショーの言葉に耳を傾けた。会見前にマンシー、ロハスらが会見場の椅子に座って功労者の登場を待っていた。メディアと関係者でその場はごった返し、３密状態となったが、それでも人の波は絶えず、大谷やグラスノ