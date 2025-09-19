¢¡¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢Âçºå¤Î½©¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡£·ª¤È¤«¤Ü¤Á¤ã2¼ï¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Þ¥í¥ó¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢Âçºå¤Î¡Ö¥Æ¥£¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤è¤ê¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç½©¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¡£11·î¤Ï¡¢½©¤ÎÈþÌ£¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£·ª¡¦¤«¤Ü¤Á¤ã¡¦¥ê¥ó¥´¤Ê¤É¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ë¡¢Ì£¤â¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥Õ