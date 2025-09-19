科学の最前線で活躍する研究者は、子供時代にどのような環境で育ったのか。影響を受けた親の言葉は――？2025年に英国・動物行動研究協会から、最も栄誉ある国際賞をアジア人としてはじめて受賞することが決まった動物学者であり、話題のベストセラー、『僕には鳥の言葉がわかる』の著者でもある鈴木俊貴さんに話を聞いた。■言葉を交わす生き物は人間だけじゃない落ち葉の積もった地面をサクサクと踏みしめ、森の奥へ進んでいく