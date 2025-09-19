試合に向かう道中、まさかのアクシデントがあったようだ。南野拓実が所属するフランス１部のモナコが現地９月17日、チャンピオンズリーグ（CL）の初戦が行なわれるベルギーに向かう際、空調システム故障により選手たちが下着姿で航空機から降りる異常事態が発生した。英紙『THE Sun』によると、機内の空調設備が故障し、客室内の温度が耐え難いレベルまで上昇。選手たちは汗だくになりながら必死に涼を取ろうとしたが、最終