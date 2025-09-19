今季のWEリーグで眩い輝きを放っている。WEリーグの公式Xが「まるでサミュエルグスタフソン選手!?」などと綴り、三菱重工浦和レッズレディースに所属する平川陽菜のプレー集を公開。16歳のMFは、巧みなターンやコントロールで寄せてくる敵をかわせば、正確なパスを供給してみせる。 浦和Lのアンカーとして中盤の舵取りを担う平川の妙技連発に、SNS上では称賛の声が続々とあがった。「ボールが足に吸い付く。上手いな」