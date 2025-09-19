自民党の次期総裁になるのは誰か。ジャーナリストの須田慎一郎さんは「自民党内では高市早苗氏と小泉進次郎氏の一騎打ちになるという見方が優勢だ。小泉陣営では、進次郎氏の自滅を防ぐ異例の選挙戦術が浮上している」という――。※本稿は、須田慎一郎氏のYouTubeチャンネル「ただいま取材中」の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社石破茂首相と面会後、記者団の取材に応じる小泉進次郎農相＝2025年9月17日、首相官邸 -