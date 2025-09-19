サッカーJ2「V・ファーレン長崎」の選手が、諫早市の小学校を訪問しました。 2つの小学校で、子どもたちの質問などに答えました。 児童たちの拍手に迎えられ登場したのは、V・ファーレン長崎の“守護神” 後藤雅明選手です。 諫早市の真崎小学校の5年生25人と交流を楽しみました。 シーズン真っただ中のこの日、V・ファーレン長崎が行った学校訪問。 連係協定を結んでいる諫早市の子