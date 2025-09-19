政府は、石破首相が23日から25日まで米・ニューヨークを訪問し、国連総会で一般討論演説を行うと発表した。林官房長官は、「国連創設80周年の節目の機会に国際の平和および安全の維持における国連の役割を再確認するとともに、核軍縮不拡散や地球規模課題などに関する日本の立場を表明する有意義な機会だ」と述べるとともに、「2国間会談等を通じて、国際情勢等について各国と緊密な連携を確認する考えだ」と強調した。日本の首相