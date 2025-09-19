１８日の神田明神ホール大会で、ＮØＲＩ（２６）が同大会３度目にして初めての勝利を収めた。ＮØＲＩはこの日、井上貴子と組んで堀田祐美子（Ｔ―ＨＥＡＲＴＳ）＆ＣｈｉＣｈｉ（エボリューション）と激突した。これまでの同大会では７月には水波綾、８月には岩田美香にシングルで敗北している。試合前の会見では井上に「メインで任されているのに、主役を取れない。もっとやるべきことがある」とゲキを飛ばされ、