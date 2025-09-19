中学生に人類学の魅力を語る篠田謙一さん=9月3日、東京学芸大学附属世田谷中学校国立科学博物館の篠田謙一館長が３日、東京学芸大学付属世田谷中学校で「自分の好きを語る」と題した特別授業を行った。人類の起源を探る人類学者として携わってきた発掘・研究のあらましに１３７人の生徒が聴き入った。篠田さんはこのほど、女性の化石に注目した「カラー図鑑フェミナ・サピエンス全史」と題するスペインの絵本の日本語版を監