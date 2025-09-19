好きな男性が「超鈍感男」だったら、気持ちを伝えるのにも一苦労してしまうもの。とりあえずLINEで好意を小出しにするには、どんな手を使うといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「鈍感男子に好意を察してもらうLINEの工夫」をご紹介します。【１】「おやすみ。あなたの夢が見られますように…」とけなげに恋心をほのめかす「鈍い人には、それっぽいことを直球で言わないと伝