東京都港区立の幼稚園で子どもがいじめを受けたとして、経産省出身の男性が訴えている問題について、港区（清家愛区長）は9月18日、公式ホームページでコメントを発表した。区は「いじめと疑われる事案が報道され、SNS等でも取り上げられている」と説明。そのうえで、今年4月に保護者から申立てを受けて、専門家で構成する「港区教育委員会いじめ問題ケース会議」を設置し、調査を進めているとした。調査結果は9月下旬に報告書とし