「大型グリル」装着に驚く声もホンダは2025年9月18日、「ヴェゼル」の新追加グレード「e：HEV RS（イーエイチイーブイ アールエス）」（10月発売予定）に関する先行情報を明らかにしました。現行（2代目）ヴェゼルでは国内初となるRSグレードの復活に対し、SNSなどには早くも多くの声が集まっています。新たな「ヴェゼル e：HEV RS」に早くも反響集まる！【画像】超カッコいい！ これがホンダの「“新”ヴェゼル」です！ 画像