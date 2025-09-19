【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は１８日、イスラエルが軍事作戦を展開するパレスチナ自治区ガザでの無条件かつ恒久的な即時停戦を求める決議案を採決した。理事国１５か国のうち１４か国が賛成したが、イスラエルを擁護する米国が拒否権を行使して否決された。決議案は、韓国やアルジェリアなど非常任理事国１０か国が共同で提出した。第２次トランプ米政権が発足して以降、米国がガザの停戦決議などを巡って拒