２７年シーズンからセ・リーグに指名打者（ＤＨ）制が導入されることが８月に決まった。ドラフト戦線にはどんな影響が及ぶのか。ＮＰＢスカウト陣の考えを聞いた。野球界に大きな転機が訪れている。１９７５年にパ・リーグがＤＨ制を採用してから５２年後、セ・リーグにも導入が決定。来年２６年は「猶予期間」と位置づけられ、チーム編成の転換期となる。阪神の畑山統括スカウトは「打撃が良くても守備が…というので指名を