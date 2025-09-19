季節が移ろい始める秋は、ファッション小物をアップデートしたくなる季節。Samantha Thavasa Petit Choiceから、秋の新作コレクションが登場しました。お花モチーフやハート、リボンをあしらった大人可愛い小物たちは、手元やバッグの中を一気に華やかに彩ってくれます。デザインだけでなく機能性も兼ね備えたアイテムばかりなので、毎日の相棒として長く愛用できるはず。あなたのお気に入りをぜひ見つけてみて