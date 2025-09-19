アメリカのトランプ大統領は、自らに批判的な内容を放送したテレビ局に対する放送免許の取り消しを検討すべきだとの考えを示しました。アメリカトランプ大統領「彼ら（テレビ3大ネットワーク）は私の悪い評判や報道しか放送しない。彼らに与えられている免許は取り消されるべきかもしれない」トランプ大統領は18日、アメリカのテレビの3大ネットワークは自らに批判的な放送しかしないと主張し、放送免許の取り消しを検討すべきだ