「96歳ひいおばあちゃんと双子ベビーの笑い声」と題した動画がInstagramに投稿され、8万いいねを集めて話題となりました。96歳のひいおばあちゃんが、約7キロの赤ちゃんを元気に抱き上げる姿に「おばあちゃんすごい！」「元気をもらえる」と反響が寄せられています。【動画】96歳のひいおばあちゃん、生後5カ月赤ちゃんを抱っこでゆ〜らゆら動画に出てくるのは、当時96歳のひいおばあちゃん。孫夫婦とその子どもたち（ひ孫）6人