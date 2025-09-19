20日は大雨が見込まれるとしてJR秋田支社は列車運行の見通しを発表しました。奥羽線、男鹿線、五能線の一部区間で夕方から列車に遅れや運休が発生する可能性があるということです。JR秋田支社によりますと遅れや運休が発生する可能性があるのは、奥羽線は秋田駅と青森の弘前駅の間、男鹿線は秋田駅と男鹿駅の間、五能線は東能代駅と青森の弘前駅の間です。この区間では20日の夕方から最終列車まで、大雨の影響で遅れや運休が発生す