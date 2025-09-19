大切に育ててきたわが子も、やがてひとり立ちをします。いい相手を見つけて、結婚する日が訪れることもあるのではないでしょうか。『もうすぐ息子が結婚します。うちの戸籍から抜けると思うと、胸が痛くなる。本当に巣立つのだなと』このように息子の結婚が現実味を帯びてくると、心が追いつかないママもいるのではないでしょうか。嬉しさと寂しさが入り混じった、何とも言えない気持ち……それが「母の本音」なのかもしれません。