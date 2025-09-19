「マスターズ」、R＆A、アジア太平洋ゴルフ連盟（APGC）が主催する「アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権」が、10月23日から26日までドバイのエミレーツ・ゴルフクラブで行われる。【連続写真】文武両道の大型アマ中野麟太朗のドライバースイング同大会は2009年に創設され、優勝者には翌年のマスターズと「全英オープン」の出場権が与えられる。これまで松山英樹（2010年・2011年）、金谷拓実（2018年）、中島啓太（2022年