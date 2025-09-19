＜日本シニアオープン2日目◇19日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞シニアゴルファー日本一決定戦は第2ラウンドが始まっている。〈連続写真〉65歳overとは思えない！原辰徳氏のパワフルスイング122位で初日を終えた大会初出場の読売巨人軍元監督・原辰徳は、午前7時10分にスタートした。インをプレーした前半は13番でバーディを記録したが、その他の8ホールはすべてボギーでハーフ「43」。トータル17オ